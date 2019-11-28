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|28.11.2019 12:58
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Бывший директор ООО «Полтавабудсервіс плюс», а ныне депутат Верховной Рады
При этом он носил швейцарские часы Platinor стоимостью 380 тыс. гривен.
Неделей ранее он купил земельный участок в Полтавской области за 222 тыс. гривен.
Его зарплата за 2018 год составила 165 тыс. гривен, следовательно на имущество ему пришлось потратить из отложенных денег.
Вместе со своей женой в 2018 году он имеет денежные сбережения в размере 5,2 млн гривен, а также $200 тыс. Кроме этого, им было передано на счета своей компании 3,5 млн гривен.
Кстати, квартиры в Киеве он так и не имеет, наверное, будет возмещать проживание за счет бюджета.