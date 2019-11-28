 Отрезвляющая социология. "Вы все врёте! Мы - гении" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Отрезвляющая социология. "Вы все врёте! Мы - гении"
28.11.2019 14:13

Михаил Подоляк

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» только два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано только 52% «ноябрьских». 

Отрезвляющая социология. "Вы все врёте! Мы - гении"

Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы)... 
 

 

... Время - абсолютно неумолимо.

 

Оно не испытывает жалости, сантиментов и не умеет терпеть. Сказал - сделал. Или «пошёл в бан!»

 

Рано или поздно обязательно наступает тот самый период «оплаты по счетам», когда камни уже выросли до таких размеров, что их можно грузить на тележку презрения... Да, в какой-нибудь успешной и стабильной стране типа Исландии), вполне можно годами хихикать-стебаться-обещать смартфонизацию прямо завтра, считать себя hi-fi президентом или премьером, куражиться и издеваться над журналистами.

 

Но Украина точно не относится к успешным странам.

 

Украина - это одна сплошная проблема. Бесконечный конфликт всех со всеми.

 

Умирающие надежды и утомительные дни, проведённые в ожидании обязательной эмиграции.

 

Здесь требуется не хихиканье, но скрупулёзное решение конкретных управленческих задач.

 

Избиратель хотел вернуть себе давно потерянное ощущение стабильности и перспективы.

 

Ощущение надёжности и справедливости. Ощущение, что сегодня будет иначе, чем вчера.

 

А вместо этого он видит тот же веселый карнавал некомпетентности, детских понтов, инфантильных хохм и умирающее государство-нищенку)... 
 

 

... Причины падения?

 

Слишком очевидны. Ничтожные кадровые решения.

 

Странный «синдром Годунка». Неумение объяснять мотивы поступков.

 

Мутные договорняки в отраслях. Издевательские публичные комментарии Коломойского. Нарастающая слабость гос-институтов.

 

Заигрывание со вчерашними псевдо-патриотическими идеями.

 

Абсолютное отсутствие «экономической команды», инфантильный Кабмин и неумение зарабатывать...
 

 

... Можно ли остановить начавшееся падение? Можно. Но нужно ли? И кто будет останавливать? И зачем?

 

У ребят же пока все сладко.

 

Тем более, что окружение по древней традиции умеет создавать отличные «тёплые ванны»).

 

И куда как интереснее... перерезать ленточки под аплодисменты.

 

Или... создать масштабную коллекцию анонимных телеграмм-каналов с идиотским внутренним компроматом. И считать, что «все уже порешали»)...

 

Так, что же будет на самом деле? То же, что и всегда - истерическое крики «вы все врёте! Мы - гении».

 

Ребята продолжат лежать на чистых простынях в ожидании громкого падения.

 

Считая, что социология «заказная» и их по-прежнему обожают.

 

Они ведь наши и потому неизменны в своих заблуждениях...

 

И ещё кое-что.

 

Они искренне верят, что сейчас зайдут в большие бизнесы, станут неформальными акционерами.

 

И вот это уже навсегда. Ага).

 

Навсегда.

 

У Клюева или у Кононенко спросить достаточно)...

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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