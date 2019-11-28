 У Маруси Зверобой, она же Алена Самбул, нашли оружие и связь с начальником разведки - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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У Маруси Зверобой, она же Алена Самбул, нашли оружие и связь с начальником разведки
28.11.2019 14:32

Алена Самбул, известная под псевдонимом Маруся Зверобой, 28 ноября прокомментировала журналистам обыски, проведенные у нее дома детективами Госбюро расследований, сотрудниками МВД и бойцами спецподразделения СБУ "Альфа". Интервью с женщиной после обыска показал канал Newsone.

У Маруси Зверобой, она же Алена Самбул, нашли оружие и связь с начальником разведки

41-летняя волонтерша коротко перечислили, что у нее изъяли.

"Оружие. Оно зарегистрировано.

 

Оружие не было указано - как это письмо называется? - в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали.

 

Говорят, забрали, потому что просроченное, но это их не дело вообще", - возмутилась Зверобой.

Также у нее конфисковали телефон и блокнот, в котором есть номер начальника разведки.

"Блокнот забрали десантно-штурмовых войск с эмблемкой.

 

Там, между прочим, номер телефона начальника разведки.

 

Так что если ему будет кто-то чудный звонить - пусть не удивляется", - предупредила волонтер.

 

Затем Зверобой сказала, что видела под документами на обыск подпись директора ГБР Романа Трубы и заявила, что его нужно не уволить, а посадить. 

 

"Что там за статья, не знаю.

 

Но это не у меня должны проходить обыски, а у него.

 

Я не понимаю, почему обыски проходят у тех, кто защищал родину", - добавила женщина.

Она назвала дело против нее политическим преследованием. Дескать, ее разговор с Софией Федыной вырвали из контекста. И повторила угрозы Зеленскому еще раз.

 

"Если ты будешь хамить военнослужащим, с тобой произойдет все, что мы тебе по списку поясняли с Федыной.

 

Если ты думаешь, что с тобой этого не произойдет, потому что ты заказал мне обыск дома, то ты ошибаешься.

 

Произойдет так, как мы сказали", - сказала Зверобой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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