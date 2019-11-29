Мустафа Найем не имел права становиться заместителем директора «Укроборонпрома» и получить доступ к государственной тайне.

Причиной этого является то, что Найем сотрудничал с иностранными спецслужбами.

Об этом в эксклюзивном комментарии Эхо Киева рассказал журналист и блогер Владимир Бойко.

«Фактическое назначение Мустафы Найема заместителем генерального директора концерна «Укроборонпром» состоялось еще в сентябре 2019 года. Это, как и назначение генеральным директором Айвараса Абромавичюса, было условием наших западных друзей, приближенным к штабу Демократической партии США. Таким образом, «демократы» сейчас полностью контролируют «Укроборонпром», Генеральную прокуратуру Украины, НАЗК, НАБУ, Главное управление «К» СБУ, Национальную полицию, Кабинет Министров Украины и одну из фракций Верховной Рады. Конечно, при этом не принимались во внимание ни профессиональная подготовка, ни организаторские способности людей, которым улыбнулась удача», - отметил Бойко.

По его словам, Найем не должен был пройти спецпроверку и получить доступ к госсударственной тайне, так как сотрудничал с иностранными спецслужбами.

«В случае с Найемом возникло осложнение - Служба безопасности Украины отказывалась утвердить заключение спецпроверки, а без этого Мустафа не мог получить допуск к документам, содержащим государственную тайну. Причиной было то, что Найем является установленным агентом иностранной спецслужбы, в частности участвовал в активным спецоперациях на территории Украины под руководством 2-секретаря посольства Великобритании Патрика Торкинґтона. Но после освобождения первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева, который был препятствием на пути Найема к государственной тайне, положительное заключение спецпроверки утвержден и Абромавичюс издал приказ о назначении Найема своим первым заместителем», - подытожил Бойко.

Напомним, прежний народный депутат Мустафа Найем, назначенный на должность заместителя гендиректора ГП Укроборонпром, рассказал в Facebook, чем будет заниматься на новом посту.

«Я не буду заниматься производством и продажей оружия. В концерне для этого довольно профессионалов, а я вполне адекватный, чтобы понимать свою роль и задачи. Также в круг моих обязанностей не входит исключительно борьба с коррупцией. Да, я хочу, чтобы это стало следствием моей работы, но в целом это задача департамента безопасности, уполномоченного по антикоррупционной деятельности и правоохранительных органов», – пишет Найем.

По словам экс-нардепа, его основной задачей станет помощь компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе, с регуляторами, правоохранительными органами и госзаказчиками.

«По большей части, это работа в юридической плоскости и в части координации различных департаментов и предприятий государственного концерна», – объяснил Найем.

Ранее Мустафа Найем рассказал о революционном законопроекте про оборонные закупки, который в корне меняет подходы к ценообразованию, контролю качества и взаимоотношениям заказчиков и производителей военной техники.

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