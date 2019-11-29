Народный депутат от партии "Слуга народа" и журналист по профессии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с необычным заявлением о том, что в Украине пришла пора "немножко приглушить" свободу слова.

Об этом она заявила комментируя дело Федыны - Зверобой в эфире телеканала " Настоящее время ".

"У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

Она так же добавила, что "если бы это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести обыски. Его просто бы посадили в тюрьму. Без суда и следствия".

Нардеп заявила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федыны, но не за привлечение ее к ответственности.

Напомним, скандальная история разгорелась в конце октября, когда президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г. Золотое Луганской области говорил с ними на повышенных тонах.

После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции партии Порошенко "Евросолидарность" София Федына обсуждали поездку Зеленского в Золотое.

Они при этом с матами комментировали общение президента с добровольцами.

"Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы, например", - говорила Федына.

"Увидел уйму постов с воплями, репрессии, 37й год, 30е годы и тд. Милые мои переживанцы за жертв репрессий. Десятки раз говорил, что ваши переживания ничерта не стоят, с удовольствием скажу еще раз. Суть репрессий тридцатых годов прошлого века, их драма, в том, что люди, которые им подверглись, не совершили вообще ничего из того, что им вменялось. И что в результате, эти люди были жестоко и безжалостно наказаны, вы ж должны быть в курсе, трех фраз не напишите, чтобы не упомянуть лагеря. И если вы жертв этих лагерей ставите в один ряд с абсолютной дурой, то для вас ценность этих жертв- нулевая. Что мы все прекрасно знаем и так, и уже устали смотреть на то, как вы это без конца демонстрируете. Спекуляция смертями, спекуляция репрессиями, спекуляция жертвами, мы все в курсе нехитрых методов. Что же касается самой дамы, то некоторые из вас, отдельно патриотичные, уже живут в США, Польше, Германии и тд. Эксперимента ради, озвучьте текст "Маруси" в адрес тамошних властей. И засекайте время. Время до того, как выломанная спецназом дверь рухнет вам на голову. Вы же хотели жить, как в Европе? Так живите, кто ж не дает. А так, чтобы все вокруг, как в Европе, а вы, как в БПП, не получится. Не будет так." - Заявил нардеп Максим Бужанский.

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