Сводка Новостей
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- "Слуга" Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине пора "приглушить свободу слова", ради президента
- Найем является установленным агентом иностранной спецслужбы. Бойко
- Газово-тарифные проблемы и война могут обрушить рейтинг Зеленского до 20% а то и ниже
- У Маруси Зверобой, она же Алена Самбул, нашли оружие и связь с начальником разведки
|"Слуга" Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине пора "приглушить свободу слова", ради президента
|29.11.2019 08:47
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Народный депутат от партии "Слуга народа" и журналист по профессии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с необычным заявлением о том, что в Украине пришла пора "немножко приглушить" свободу слова.
Об этом она заявила комментируя дело Федыны - Зверобой в эфире телеканала "
Она так же добавила, что "если бы это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести обыски. Его просто бы посадили в тюрьму. Без суда и следствия".
Нардеп заявила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федыны, но не за привлечение ее к ответственности.
Напомним, скандальная история разгорелась в конце октября, когда президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г. Золотое Луганской области говорил с ними на повышенных тонах.
После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции партии Порошенко "Евросолидарность" София Федына обсуждали поездку Зеленского в Золотое.
Они при этом с матами комментировали общение президента с добровольцами.