Сводка Новостей
- Зампрокурора области Божило предлагал адвокату дать взятку мужу главы Центрального суда Николаева
- О чем можно договариваться с РФ, если «Газпром» нам должен поставлять пять лет подряд газ бесплатно
- "Слуга народа", призвавшая "приглушить свободу слова", сравнила президента с евреями и секс-меньшинствами
- Мы все жертвы: ГПУ сознательно не расследует убийства на Майдане и прячет третью сторону в интересах выгодополучателей
- "Слуга" Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине пора "приглушить свободу слова", ради президента
|"Слуга народа", призвавшая "приглушить свободу слова", сравнила президента с евреями и секс-меньшинствами
|29.11.2019 14:04
|
Народный депутат от партии "Слуга народа" и журналист по профессии Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала ситуацию с позицией по свободе слова. Об этом она написала у себя в Facebook.
Нардеп также рассказала, что "откровенно удивилась, что качественные и вменяемые международные СМИ, как Радио свобода и их проект Настоящее время, позволили себе вырванные из контекста реплики".
Смаглюк считает, что с такими темпами "для нас может стать нормой "бей жидов" или призывы к преследованию секс-меньшинств.
Ранее Смаглюк выступила с необычным заявлением о том, что в Украине пришла пора "немножко приглушить" свободу слова и "фильтровать свою речь". Также нардеп заявила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федыны, но не за привлечение ее к ответственности.