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|О чем можно договариваться с РФ, если «Газпром» нам должен поставлять пять лет подряд газ бесплатно
|29.11.2019 14:23
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28 ноября в Вене прошла двусторонняя встреча между министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем и министром энергетики РФ Александром Новаком.
Об этом
Они обсудили подготовку к подписанию договора о транспортировке российского газа через украинскую газотранспортную систему.
В ведомстве добавили, что подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях — "это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы".
Напомним, российский Газпром на прошлой неделе предложил Нафтогазу продлить действующий договор на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год. Условием заключения контракта с Нафтогазом в Газпроме назвали отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.
Среди других условий россияне назвали отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против Газпрома.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал российское предложение неприемлемым.
Нафтогаз уже отправил ответ на официальное предложение Газпрома. Компания настаивает на заключении транзитного договора с Газпромом по европейским правилам.
В Нафтогазе отметили, что Украина готова принять от Газпрома выплату долга по решению Стокгольмского арбитража в газовом эквиваленте.
Тем временем НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Латвии о приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража в деле против российского "Газпрома".
Об этом говорится в
По данным "Газпрома", заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года.
"Газпром" изучает возможности по защите своих интересов.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую проблему "на полях" саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает "