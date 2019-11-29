Сводка Новостей
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|В офисе Зеленского диджитализация навернулась, послали за бумагой
|29.11.2019 15:01
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В Офисе президента Украины перестали принимать электронные обращения от граждан Украины.
Так, при отправке писем по адресу requests@apu.gov.ua приходит автоматический ответ, что "почтовый ящик получателя переполнен и теперь не может принимать сообщения". "Пожалуйста, попробуйте отправить это сообщение позже или свяжитесь с получателем напрямую", - говорится в сообщении.
Консультант в ОП сообщил
На
Там отмечают, что согласно Закона Украины от 2 июля 2015 года № 577-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" относительно электронного обращения и электронной петиции” с 28 октября 2015 года "письменное обращение также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи (электронное обращение)".