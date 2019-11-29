В Офисе президента Украины перестали принимать электронные обращения от граждан Украины.

Так, при отправке писем по адресу requests@apu.gov.ua приходит автоматический ответ, что "почтовый ящик получателя переполнен и теперь не может принимать сообщения". "Пожалуйста, попробуйте отправить это сообщение позже или свяжитесь с получателем напрямую", - говорится в сообщении.

Консультант в ОП сообщил "Стране" , что данный адрес заблокирован и по его словам, впредь заявления принимаются только в бумажной форме.

На сайте ОП в то же время сказано о возможности подачи электронного обращения.

"Если Вы желаете получить официальный ответ на Ваше обращение, Вы должны отправить письмо в письменной форме на адрес: вул. Банковая, 11, м. Киев, 01220 (или подать его через Департамент по вопросам обращений граждан Офиса Президента Украины по адресу: ул. Шелковичная, 12, г. Киев)", - сообщили в ОП.

"Согласно статье 5 Закона Украины "Об обращениях граждан" в обращении должно быть указано фамилия, имя, отчество, место проживания гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты. В случае несоблюдения этих требований обращение рассмотрению не подлежит", - добавили там.

Там отмечают, что согласно Закона Украины от 2 июля 2015 года № 577-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" относительно электронного обращения и электронной петиции” с 28 октября 2015 года "письменное обращение также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи (электронное обращение)".

"В обращении должно быть указано фамилия, имя, отчество, место проживания гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты. В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение электронной цифровой подписи при отправке электронного обращения не требуется", - говорится на сайте ОП.

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