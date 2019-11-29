Американский режиссер Ли Гирш приехал в Украину с документальной лентой против буллинг, содержащий сцены одобрительного отношения к лесбийским отношениям в школе.

Режиссер планирует показать ленту в 320-ти школах .



Информация поступила от отца мальчика, которому уже демонстрировали этот фильм в школе.

Почти двести старшеклассников с Барвенковского района стали зрителями путешествующего кинофестиваля DOCUDAYS UA 2019, который посетил Барвенковской школы №1 по приглашению Игоря Макаревича, генеральный директор агрофирмы «Подолевская».

Ученики из двух школ, которыми занимается агропредприятие, Гавриловского УВК и опорные заведения Барвенковская СОШ №1, пересмотрели фестивальную фильм «Булер». В фильме рассказывается о злоключениях двух подростков из разных американских штатов, которых травят ровесники, ибо не вписываются в их картину мировосприятия.

Барвенковским школьники живо включились в обсуждение фильма и предложили свои пути решения проблем для тех, кто стал жертвой буллинг.

Возможно следует из ленты убрать сцены, не соответствуют украинским моральным ценностям. Украинские власти и педагогам нужно поощрять здоровый образ жизни, а не потворствовать разным извращением вмешиваться в воспитание детей.

В то же время можем наблюдать целую дискредитационную кампанию против введения предмета "Основы семьи" как части вариативной составляющей.

С этого года в украинских школах старшеклассники получили возможность факультативно изучать очень нужный предмет - "Основы семьи".

Этот курс разработан для подготовки молодого поколения к будущей супружеской жизни и построения здоровой и крепкой род ини.

В учебниках поднимаются важные для молодых людей вопросы: построение отношений, ответственность, духовная зрелость, формирование идентичности, готовность к созданию семьи, супружеские обязанности, воспитание детей и многие другие.

Однако даже существование такого предмета в школах не осталось без внимания леволиберальную сообщества, а выпуск учебников по здоровым трактовкой семьи стал поводом для требований провести так называемую "антидискриминационную экспертизу".

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