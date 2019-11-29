Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило обвинили в попытке организовать террористический акт, целью которого было «закрыть» неугодных, а также отобрать часть успешного бизнеса.

Информация об этом была озвучена во время совместной пресс-конференции николаевских адвокатов : Владимира Тимошина, Василия Калаянова, Анна Басаргиной, а также совладельца завода «Конкордпласт» Андрея Кривохижи в четверг, 28 ноября.

Как рассказал Владимир Тимошин, в сентябре ему на электронную почту пришло письмо, в котором сообщалось о том, что в ближайшее время на территорию завода «Конкордпласт», по которому продолжаются судебные споры между его совладельцами Приходько и Кривохижи, неизвестные люди бросят гранаты. После в совершении террористического акта обвинят Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина, а также небезызвестного Михаила Титова, которому «припишут» непосредственное исполнение преступления.

Таким образом, по мнению адвоката, Божило достиг бы сразу нескольких целей — «посадил» неугодных, а также завладел частью завода, принадлежащего Кривохиже.

Слова коллеги подтвердила адвокат Анна Басаргина — как оказалось, именно она должна была стать обвинителем, и озвучить те самые обвинения в совершении теракта в адрес вышеуказанных людей. Об этом, по ее словам, ее лично просил зампрокурора области Степан Божило.

- Результат взрыва гранат простой. Люди Степана Богдановича осуществят вброс, будут сфабрикованы дела в отношении господина Титова, господина Тимошина. Их арестуют, закроют и собственное все – завод наш, – пояснила Анна Басаргина.

По словам Тимошина, адвокаты провели собственное расследование, отследили всю цепочку и нашли всех тех людей, которые должны были совершить данное преступление.

- Мы опросили этих людей, у нас есть аудио и видео записи, где они подробно рассказывают о том, как должны были совершить теракт, - сообщил Тимошин и пообещал в ближайшее время начать размещать данные видеофайлы в открытом доступе.

Кроме того, результаты расследования адвокатов, которое, по их мнению, доказывает причастность Степана Божило к совершению ряда преступлений, направлены в НАБУ и в Генеральную прокуратуру, а также Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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