В Полтавском областном совете на заседании внеочередной сессии между депутатами возникли столкновения с криками и толкотней из-за вопроса рассмотрения рынка земли. Один из депутатов даже заявил, что у него украли карточку для голосования, сообщает местное издание " Коло ".

На рассмотрение был вынесен вопрос об обращении к Президенту Украины, Председателю ВР, премьер-министру, народным депутатам Украины от Полтавской обл. относительно предстоящей продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Перед началом заседания между депутатами возникли определенные споры относительно сегодняшнего обращения. Кое-кто заявлял, что это политическое решение, кроме того, текст обращения они увидели поздно вечером.

Депутат Ирина Степаненко заблокировала президиум, утверждая, что система голосования не сертифицирована. Также отметила, что сессия созвана с нарушениями, а текст обращения им показали только в восемь вечера.

Между депутатами возникла стычка с толкотней. Часть депутатов выступила за проведение сессии, часть за перенос на понедельник.

Председатель Полтавского областного совета Александр Беленький рассказал, что обращение, которое подготовили депутаты облсовета не является категоричным в вопросе продажи земли, но требует внесения существенных правок.

Это предложения наших аграриев к Верховной Раде и Президенту, Правительству относительно внесения изменений и правок ко второму чтению вопрос о продаже земель сельскохозяйственного назначения. В этом проекте нет резких фраз по поводу полного моратория. А есть предложения о переходном периоде и тех вещах, которые бы служили избранникам от Полтавской области правками к законопроекту. В частности, речь идет об ограничении для юридических лиц, ограничениях для физических лиц, ограничения по срокам. Там есть полный запрет покупать землю иностранцами", - говорится в сообщении.

Авторами проекта являются депутат Владимир Куцевол и ассоциация аграриев Полтавской обл. Несмотря на протесты, началось голосование. За обращение относительно продажи земли, проголосовало 45 избранников. После сессии Беленький заявил, что будет обращаться в полицию по поводу действий Ирины Степаненко, в частности за самоуправство.

Напомним, 13 ноября парламент в первом чтении проголосовал за законопроект №2178-10, предусматривающий отмену моратория на продажу земли в Украине.

Президент Владимир Зеленский предложил провести референдум о возможности продажи украинской земли иностранцам.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о рынке земли может быть проведен раньше 2024 года, но после того, как закон о рынке земли будет принят во втором чтении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира