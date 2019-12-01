Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования Украинского культурного фонда (УКФ) в 2 раза. Об этом он сказал в интервью изданию "Зеркало недели" .

По словам чиновника, деньги предназначены на проекты, не связанные с кино.

"Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ - на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов", - отчитался министр.

Бородянский также сообщил, что его ведомство расширило возможность подачи заявок.

"Ранее одна организация могла подавать одну заявку в УКФ в течение года. Сейчас количество таких заявок от объединений и творческих игроков увеличено до 30. Положительный ответ от Фонда можно получить на пять проектов, которые может реализовать одно учреждение. И это очень мощно. УКФ реализует политику, которую проводит министерство. Это довольно независимый орган. Какие конкретно проекты финансировать, выбирает фонд", - раскрыл детали министр.

Он также прокомментировал работу Марины Порошенко на посту главы УКФ.

"Марина Анатольевна многое сделала для того, чтобы УКФ состоялся и успешно работал два года... Эта организация справедливо считается в обществе очень качественной учреждением. Конечно, есть куда развиваться и расти дальше", - похвалил жену Порошенко Бородянский.

Интересно, что на одном из мероприятий министр озвучил другую сумму, выделенную на УКФ - 150 миллионов.

"Закон про мову, разделяющий общество, раздражающий минимум половину граждан страны, принятый под руководством Порошенко и Парубия, он считает приемлемым и обязательным к исполнению. Закон про переименование УПЦ, который уже привел к противостоянию и кровопролитию, вызвал массовое недовольство миллионов верующих Украинской Православной Церкви, принятый под руководством Порошенко и Парубия, он считает приемлемым и обязательным к исполнению. Деятельность Марины Порошенко в культурном фонде, который финансировал мягко говоря, очень спорные проекты, он считает успешной и эффективной. И удвоил его финансирование, доведя цифру до 500 миллионов. Полмиллиарда!!! Ну конечно! У вас же большие пенсии, огромные субсидии, да и вообще, в вашей жизни все ок и критически не хватает только лишь патриотичной культуры! Мова, віра... У меня только один вопрос. А никто не проверял списки БПП (ЕС) на предмет наличия в них фамилии Бородянский, с характерным именем Владимир Владимирович? По-моему, сегодня это руководитель между могильщиков рейтинга Зеленского ." - Заявил знаток Юрий Молчанов.

Отметим, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский пояснил жесткие нормы готовящегося закона о борьбе с дезинформацией (в том числе, и уголовную ответственность для журналистов) тем, что в стране идет война.

Тему скандального проекта закона чиновник затронул в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

По-мнению Бородянского, именно сейчас нужно говорить о дезинформации и мешать ей, так как Украина находится в состоянии гибридной войны.

"И именно сейчас мы хотим толковать понятие "дезинформация", то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить обстоятельным содержанием, а также критериями, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким способом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение", - сказал министр.

Он признался, что его часто спрашивают, почему в нашей стране делают что-то, чего нет в Европе. В частности, хотят бороться с дезинформацией.

"Но ведь в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована", - объяснил Бородянский.

Он добавил, что законопроект поможет гражданам Украины отличить правду от неправды.

"Странно звучит, но этот законопроект относительно противодействия дезинформации поможет людям понять, что является правдой, а что - неправдой", - уверен чиновник.

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