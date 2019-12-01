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|Старые песни о главном: Зеленский решил познакомиться с "они же деды" с Майдана
|01.12.2019 09:32
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Президент Владимир Зеленский сообщил на своем официальном Telegram-канале, что хотел бы встретиться со студентами, которых 6 лет назад избил "Беркут" на Майдане.
По мнению Зеленского, эти молодые люди были теми романтиками, которые делают революцию, а последнюю используют в своих целях негодяи.
Также президент отметил, что сегодня практически не вспоминаются имена тех идейных вдохновителей, которые когда-то "заставили страну проснуться".
В связи с этим президент написал, что очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Под постом президента развернулись нешуточные баталии.
Елена Лукаш на своей странице в Facebook опубликовала список этих "студентов".
В комментариях пользователи поддержали мнение Елены Лукаш.