"Движение сопротивления капитуляции" объявило на 8 декабря длительную акцию у стен Офиса президента Украины и грозит Владимиру Зеленскому новым Майданом, если тот "капитулирует" на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Призыв поучаствовать в акции появился на Facebook-странице движения.

Противники "капитуляции" собираются выйти вечером 8 декабря на Банковую в рамках, как они это называют, "акции общественного контроля за действиями президента".

Акция продлится до объявления результатов "нормандской встречи" - то есть минимум сутки. В движении уверяют, что она будет носить информационно-просветительский характер и включать брифинги, общественные дискуссии, формирование сети сопротивления и боевое слаживание.

Организаторы акции возмущены тем, что Россия пытается усмирить и обмануть украинский народ, а у Москвы "на очереди после Молдовы и Беларуси Украина".

"И нормандская встреча является первым публичным актом в драме капитуляции Украины", - пишут организаторы акции.

"Если результаты встречи в Нормандии (так написано в тексте - Ред.) будут негативными для Украины, то протест имеет все шансы перерасти в долгосрочный". - грозятся в "Движении сопротивления капитуляции".

"Движение сопротивления капитуляции" проводит акции против выполнения Украиной политической части Минских соглашений (выборы на Донбассе и предоставление ему особого статуса), а также против разведения войск на линии фронта. Организаторами Движения являются ряд общественных деятелей и политиков националистического направления, а также сторонники экс-президента Петра Порошенко.

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