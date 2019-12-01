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|Великое стояние: националисты и порохоботы заявили, что будут ждать Зеленского с Парижа под стенами его Офиса
|01.12.2019 10:10
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"Движение сопротивления капитуляции" объявило на 8 декабря длительную акцию у стен Офиса президента Украины и грозит Владимиру Зеленскому новым Майданом, если тот "капитулирует" на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.
Призыв поучаствовать в акции появился на Facebook-странице движения.
Противники "капитуляции" собираются выйти вечером 8 декабря на Банковую в рамках, как они это называют, "акции общественного контроля за действиями президента".
Акция продлится до объявления результатов "нормандской встречи" - то есть минимум сутки. В движении уверяют, что она будет носить информационно-просветительский характер и включать брифинги, общественные дискуссии, формирование сети сопротивления и боевое слаживание.
Организаторы акции возмущены тем, что Россия пытается усмирить и обмануть украинский народ, а у Москвы "на очереди после Молдовы и Беларуси Украина".