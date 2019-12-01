В Запорожье помощника митрополита УПЦ задержали с 1 граммом наркотика
01.12.2019 10:29
В Запорожье задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Украинской православной церкви Евгения Кугатова. Как сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах Forpost, причиной задержания стала посылка, отправленная из Черкасс.
"В ней обнаружили наркотические вещества - амфетамин и метиламин в большом количестве. Ценную посылку вместе с служителем церкви приехал забирать и его друг Евгений Квач.
Его функция была сидеть "на стреме", за рулем автомобиля, на котором приехали за наркотиками", - сообщает интернет-издание, утверждающее также, что Кугатов проживает по одному адресу с главой епархии митрополитом Лукой.
Позже сам Лука признал в комментарии на своем Telegram-канале, что задержанный действительно страдал от наркотической зависимости, и он помогал ему от нее избавиться.
"Со скорбью в сердце подтверждаю, что клирик нашей епархии был задержан правоохранительными органами.
Для меня и для всей нашей паствы это тяжелый удар.
Священнослужитель любого ранга должен быть примером для прихожан и образцом духовной жизни. К сожалению, так бывает далеко не всегда.
Даже в Церкви люди падают и оступаются. Но при этом нужно всегда иметь мужество признать свои ошибки и стать на путь исправления", - отметил он.
Лука рассказал, что задержанного Кугатова он знает давно - с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни.
"Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось удерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения.
Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им.
Святые отцы говорят, что за мирянином ходит один бес, за монахом десяток, а за архиереем – тысячи. Для меня это горький и тяжелый урок", - написал Лука.
По словам священника, в отношении Кугатова будут приняты "все необходимые дисциплинарные меры" и он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка. Митрополит готов со своей стороны оказать необходимую помощь для расследования упомянутого инцидента.
"Я прошу прощения за то, что, надеясь на его окончательное исправление, невольно ввел в искушение свою паству.
Я также понимаю, что в духовном плане - это месть бесовская за мою твердую позицию в отношении верности своей Матери-Церкви.
Но я хочу заверить, что по-прежнему будут стоять на твердых канонических позициях, ни в чем не уступая и не прогибаясь", - подчеркнул он.
В то же время руководитель епархии опроверг информацию о том, что Кугатов получил "крупную партию наркотиков" и возмутился тем, что до проведения экспертизы появилась информация о самих веществах.
"Церковь помогает бороться с пороками. Поэтому ее называют больницей, а не заповедником святых. Ее члены сражаются с грехом. Кто-то его побеждает и становится святым, а кто-то, не справившись, погибает.
На данный момент можно сказать, что Евгений Кугатов не справился с болезнью. Это не повод для смеха, это повод для того, чтобы больше внимания обращать на самого себя. Кто без греха, можете бросать в него камни.
Я же буду молиться о том, чтобы Бог вразумил и спас его заблудшую душу и помог справиться с иссушающей его душу страстью", - добавил он.
Кроме того, Запорожская епархия пока в недоумении, каким образом возле отделения "Новой почты" оказались журналисты Forpost, уже через 15 минут выдавшие публикацию о задержании священника, и кто и как выяснил, что в посылке были именно наркотики.
"Ну вот, СМИ записали клирика в наркодиллера и говорили, что пойман с огромной партией наркотиков, сейчас уже стыдливо пишут, что каким-то образом у него на почте оказался 1 грамм. Все наркодиллеры именно так и делают - заказывают по почте 1 грамм наркотиков.
И повторюсь, ведь все эти мерзавцы уже не извинятся, что они пустили ложь, что наркодиллер, что крупная партия и т.д.
Как этот 1 грамм оказался в посылке и виновен ли человек - это дело суда, а до решения суда никто не имеет право называть человека преступником.
Поэтому СМИ, которые это разгоняют в виде, что он уже виновен, что наркодиллер, и крупная партия по сути клевещут и я бы на месте епархии банально засудил бы их." - Заявил православный знаток Александр Вознесенский.