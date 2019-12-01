КАКУЮ СХЕМУ ИСПОЛЬЗУЕТ НЕУЛОВИМЫЙ ПРАНКЕР

Последнее время украинские политики все чаще становятся жертвами неуловимого пранкера по имени Джокер. Оставаясь анонимным, он регулярно взламывает аккаунты «слуг народа» в WhatsApp и Telegram.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Дубинский обвинил руководство своей фракции, а также генпрокурора Руслана Рябошапку в тесном сотрудничестве с пранкером Джокером.

“Я и мои адвокаты подавали заявление о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированного доступа к телефону Рябошапки. Но из генпрокуратуры пришла отписка, что они не будут этим заниматься. С учетом этого, а также с учетом того, что руководитель фракции Давид Арахамия заявлял, что он сотрудничает с “Джокером”, я считаю, что действия “Джокера” — это спланированная информационная нападение на депутатов фракции. К которой имеет отношение руководство фракции и генпрокурор”, — рассказал Дубинский.

Народный избранник также заявил — великая вероятность того, что Рябошапка, собственно, и является Джокером и потребовал провести расследование.

А пока расследование не началось, попробуем разобраться, как именно Джокеру удается вводить в заблуждение всю Украину и разыгрывать своих «жертв».

Давайте представим, что ВЫ выбрали себе «жертву» для розыгрыша и хотите ее скомпрометировать. Какие варианты существуют?

1. Подмена телефонного номера

Первый вариант самый глупый и примитивный. Для его реализации необходимо на несколько минут получить доступ к устройству «жертвы», чтобы в телефонной книге вручную осуществить подмену номера известного ему контакта, на свой номер. После этого, можно смело вступать в разговор с владельцем телефона.

Минусы данного способа:

⁃ Нужен физический доступ к устройству (удаленно сделать сложно, есть много нюансов);

⁃ Имеет смысл, только в том случае если у «жертвы» в контактах уже есть тот номер, с которого хотим с ней вступить в переписку, но она никогда не общалась с тем абонентом в мессенджерах.

Стоит отметить, что в украинском медиа пространстве Джокер появился не вчера — впервые он дал о себе знать в 2017 году. Тогда “Страна.ua” получила от него личную переписку 46 народных избранников по поводу темников, рассылаемых им из администрации президента.

2. Сканирование QR-кода мессенджера, для входа на другом устройстве

Данный метод применим к WhatsApp (частично к Viber). Как известно, данный мессенджер имеет возможность предоставлять вход по средствам сканирования QR-кода в настройках. То есть все, что нужно сделать, это открыть окно входа в WhatsApp на компьютере или Web-сайте, получить доступ к телефону и отсканировать QR из настроек приложения. В результате получаем полный доступ к мессенджеру и можем вести переписку с «жертвой» от имени другого человека.

Минусы данного способа:

⁃ Обязательно необходим физический доступ к устройству;

⁃ Если пользователь не заподозрит сторонний вход в свой аккаунт в настройках, то после начала переписки он точно это поймет, так как уведомления о новых сообщениях поступают на все активные устройства.

За последний месяц Джокер обнародовал уже 4 переписки с нардепами. Первые три он вел от имени генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки с парламентариями от “Слуги народа”.

Первым под прицел Джокера попал “слуга народа” Михаил Радуцкий. Депутат является главой комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования. В переписке с Радуцким пранкер обсудил необходимость зарплат в конвертах для народных избранников.





Фото: Переписка Джокера с Михаилом Радуцким

3. Блокировка и восстановления сим-карты

Для реализации данного способа, необходимо привлекать «подельника», который работает в службе поддержки мобильного оператора. Как известно, для блокировки сим-карты и ее последующего восстановления нужна информация о балансе, последних или часто совершаемых звонках. Все эти данные может предоставить любой оператор колл-центра или сотрудник службы поддержки соответствующего оператора мобильной связи. После получения данной информации — можно заблокировать нужную сим-карту, а затем восстановить ее. После восстановления, необходимо осуществить вход во все необходимые мессенджеры и отключить все подключенные к аккаунту устройства. Пока основной хозяин будет заниматься восстановлением сим-карты, будет время для того, чтобы создать переписку с «жертвой» от его имени.

Минусы данного способа:

⁃ Нужен подельник или инсайдер, который сможет предоставить информацию о нужном номере телефона.

⁃ Номер «донора» может быть контрактным или идентифицированным по паспортным данным. В таком случае, восстановление без предоставления документов будет невозможным.

4. Скрытие номера и подмена никнейма (Telegram)

Данный способ актуален для мессенджера Telegram. Как известно, там присутствует функция «скрывать телефонный номер», при активации которой никто из пользователей никогда не сможет увидеть настоящие контактные данные.

После скрытия номера, необходимо сменить данные в разделе «о себе» на данные контактного лица, от имени которого будет создана переписка, а также сменить никнейм на более-менее подходящий новый контактным данным.

После всех вышеуказанных действия, можно смело писать на аккаунт «жертвы» и представляться совершенного другим человеком.

5. Атака SS7

Мы подошли к технологичным способам реализации нашей задачи.

Суть атаки SS7 заключается в существующей уязвимости передачи данных, которая ведет свою история еще с 70-х годов прошлого столетия. Если Вам интересно полное описание уязвимости и методы ее применения, то Вы можете ознакомится с ними в этом докладе , мы же попытаемся кратко и доступно описать ее суть и реализацию.

Говоря простым языком, получив доступ к протоколу SS7, преступник может направить поток информации с телефонного номера, на свою базовую станцию, тем самым первым получая все то, что адресовано на номер телефона (звонки, смс/ммс сообщения и т.д). К примеру, подобная ситуация происходит, когда человек находиться в роуминге. Как только номер регистрируется в другой стране, локальный оператор, используя протокол SS7 отправляет информацию, что номер зарегистрировался в его сети и всю информацию следует направлять ему. Злоумышленники делают почти тоже самое, только создают роуминговое покрытие «без выезда из страны». Так, например, в 2014 году посол США в Украине потерпел неприятную утечку. Секретный разговор между ним и помощником госсекретаря США Викторией Нуланд был опубликован на YouTube, в котором Нуланд говорила пренебрежительно о Европейском союзе. Разговор произошел по незашифрованным телефонам. Официальные лица США подозревают, что звонок был перехвачен в Украине. Об этом они сообщили журналистам, но не сказали, как это было сделано. Некоторые эксперты считают, что это произошло с использованием уязвимостей в мобильной сети передачи данных, известной как SS7, которая является частью базовой инфраструктуры.

Для реализации поставленной задачи, протокол SS7 необходим для перехвата верификационного сообщения мессенджера, с помощью которого можно произвести вход и осуществлять переписку с «жертвой». Войдя, можно отключить все активные сессии пользователя и блокировать получение верификационных смс кодов, для повторного входа, что позволит спокойно вести компрометирующую переписку.

Также, если уже пользовался протоколом SS7, то можно совершить переписку не только посредствам мессенджера, но и обычных смс сообщений, что будет даже безопаснее, поскольку ответы, которые будут поступать, при желании даже не будут доходить до истинного получателя, а будут оставаться в нашем «фильтре».

Минусы данного способа:

⁃ Протокол SS7, используется различными спецслужбами, как очень серьезное средство для прослушивания, получения и подмены информации. Использовать его, чтобы получить смс код и скомпрометировать переписку в мессенджере политика — полный бред. Это все равно, что использовать космический корабль для путешествий по Киеву.

⁃ Стоимость реализации. Получить доступ к протоколу SS7, сейчас вероятно только с помощью инсайдера на стороне оператора, который передаст нам ключи для аутентификации на его станциях. Физический взлом таких данных — действительно невозможен. По оценке различных источников — стоимость получения доступа может варьироваться от 50000$+. Стоит ли задача таких денег?

⁃ Необходимы огромные технические навыки. Рядовой человек, пранкер и даже не каждый программист, сможет совершить подобную атаку.

Еще одним «слугой народа», который попал под горячую руку Джокера, стал заместитель председателя фракции Николай Тищенко. Известный украинский ресторатор стал третьей жертвой. С «главным ревизором» страны Джокер тоже пообщался о зарплате в конвертах и ​​об общей атмосфере, которая царит между однопартийцами в Раде.

В начале переписки Джокер представился Тищенко Рябошапкой и устроил с ним душевный разговор о событиях в политике.





Фото: Переписка Джокера с Николаем Тищенко

6. Старый-добрый «Photoshop»

По нашему мнению, данный способ не требует особого представления. Самостоятельно, с помощью графического редактора, рисуем всю переписку (хоть между крокодилом Геной и Чебурашкой), либо переименовываем свой аккаунт и аккаунт друга, а затем «разыгрываем» необходимый разговор. После этого, выкладываем в сеть и смотрим на результат.



Особая красота данного способа, заключается в том, что даже если «жертва» скажет, что такого не было, всегда можно сказать, что она умышленно очистила переписку и вводит всех в заблуждение. Ведь проверить, так это или нет, действительно невозможно, так как второй участник «Джокер» просто не уловим.

Подытожим



Рассматривать варианты, с использованием внутренних уязвимостей WhatsApp и Telegram мы не будем. Можно много говорить о том, что там не идеальное шифрование, все прослушивается и т. д., но поверьте, что тот, кто имеет ключи для расшифровки сообщений или уязвимости для «тихого» взлома мессенджеров никогда не будет представляться «Джокером» и заниматься созданием компромата на наших политиков. Если взять хотя бы Telegram, то Павел Дуров выплачивает 100 000$ за перехват сообщений в своем мессенджере.

А теперь, главная интрига. Получив основное представление о способах реализации нашей задачи, как Вы думаете, каким из них пользуется неуловимый пранкер Джокер?

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