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- Преступность бессмысленная и беспощадная: полиция задержала подозреваемых в подрыве банкомата "Ощадбанка"
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|Преступность бессмысленная и беспощадная: полиция задержала подозреваемых в подрыве банкомата "Ощадбанка"
|01.12.2019 11:45
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Утром 1 декабря сотрудники полиции задержали лиц, подозреваемых в подрыве банкомата и ограблении отделения "Ощадбанка" в Киеве. Об этом написал на Facebook глава правления банка Андрей роскошный.
Руководитель финучреждения восхитился оперативной и профессиональной работой правоохранителей на всех уровнях: в Днепровском управлении полиции и Главном управлении полиции в городе Киеве.
Также он похвалил службу безопасности "Ощада".
Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка", которое находится Русановке в Киеве. Об этом говорится в группе dtp.kiev.ua на Facebook.
По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают.
На месте события работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.
Украинская правда со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв прогремел около 4 утра. Взрывали банкомат.
Фо