Утром 1 декабря сотрудники полиции задержали лиц, подозреваемых в подрыве банкомата и ограблении отделения "Ощадбанка" в Киеве. Об этом написал на Facebook глава правления банка Андрей роскошный.

"Менее суток понадобилось полиции для того, чтобы не только установить, но и поймать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", - отметил Пышный.

Руководитель финучреждения восхитился оперативной и профессиональной работой правоохранителей на всех уровнях: в Днепровском управлении полиции и Главном управлении полиции в городе Киеве.

Также он похвалил службу безопасности "Ощада".

Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка", которое находится Русановке в Киеве. Об этом говорится в группе dtp.kiev.ua на Facebook.

По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают.

На месте события работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

Украинская правда со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв прогремел около 4 утра. Взрывали банкомат.

Фо

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