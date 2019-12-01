 Стало известно, кого пытались расстрелять в джипе в центре Киева, погиб ребёнок 2016 г рождения - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Стало известно, кого пытались расстрелять в джипе в центре Киева, погиб ребёнок 2016 г рождения
01.12.2019 19:33

Сегодня, 1 декабря, в столице, на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской, неизвестные вели стрельбу по черной машине Range Rover, в салоне которой находился ребенок, который в результате скончался.

Стало известно, кого пытались расстрелять в джипе в центре Киева, погиб ребёнок 2016 г рождения

По данным журналиста Дениса Бигус машину арендовал известный бизнесмен из Донецка Вячеслав Соболев. 

 

Игрь Мосийчук подтверждают эту информацию. Они говорят, что покушение было именно на Вячеслава Соболева. И погиб его сын, родившийся в 2016 году.

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