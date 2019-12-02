Андрей Головачев

Канал Медведчука NewsOne начал массированную атаку на Коломойского, раскрывая схемы последнего на Центрэнерго, где Игорь Валерьевич приступил в своему любимому хобби: с помощью лояльного менеджмента извлекать прибыль из государственного предприятия за счет поставок сырья на входе и покупки по заниженным ценам ээ на выходе.

В чем причина такой атаки на Коломойского со стороны Медведчука? Ведь Коломойского необдуманно обвинили даже в том, что он с помощью ручного Геруса пролоббировал поставки ээ из России! Неужели кум Путина против поставки ээ из РФ!!

Все дело в предстоящих следующей осенью досрочных выборах в ВР. Все заинтересованные стороны понимают, что часть "Слуга народа" не переживет события декабря, а именно:



- встреча в нормандском формате 7 декабря- дебаты об особом статусе ЛДНР - заключение нового Договора с РФ о транзите и поставках газа в Украину - решения проблемы с Приватбанком и отношениями с МВФ - принятие закона о продаже Земли

Очевидно, что рейтинг Зеленского будет продолжать падать и к концу февраля будет где-то на уровне 35-40%.

Единственным выходом для Президента поддержать свой рейтинг будет отставка Гончарука.

Новое правительство кое-как будет сформировано, но часть СН действительно перестанет существовать и Зеленский уже не сможет гарантированно проводить через нее свои законопроекты. К осени мучения будут прекращены и Зеленский будет вынужден пойти на досрочные выборы.

К этому базовому сценарию готовятся все. Основная борьба развернется за электоральное наследие Зеленского, т.е. тех наивных, которые ожидали от него:

- посадки клана Порошенко и начала борьбы с коррупцией

- окончания конфликта на Донбассе- понижения тарифов- снижения остроты языковой проблемы и представления гарантий прав национальных меньшинств- обуздание МВФ с его "антисоциальными требованиями".

Ничего из перечисленного Зеленский представить не в состоянии по объективными и субъективным причинам. Поэтому к осени следующего года его партия СН растеряет, как минимум половину своих симпатиков

Медведчук собирается стать основным выгодополучателем провала проекта Слуга народа, за счет перетаскивания к себе разочаровавшихся жителей юго-востока Украины. Но точно такие же планы имеет и Коломойский, который, по сути, предложил сменить геополитический вектор, отказаться от "колониального" статуса Запада и восстанавливать отношения с Россией.

То есть Коломойский вступил на площадку Медведчука.

Ну, а Боливар, как известно не вынесет двоих.

Да и Путин, конечно, не принял действительно заявления ИВК. Поэтому началась внутривидовая борьба, которая, как известно, значительно более жестокая, чем межвидовая.

У Коломойского нет сейчас перспективных идей и политического проекта, с каким бы он мог войти в новую ВР, но он его форсированно готовит во главе с Дубинским.

Аваков вчера сделал серьезное предупреждение тем, кто лоббирует прямые поставки газа и электроэнергии из России. Авакова понять можно: после отставки правительство он гарантированно теряет пост министра и может реально выпасть из большой политики.

Думаю, что он будет продолжать разыгрывать радикальную патриотическую карту, шанжировать и запугивать Зеленского и в конце концов договориться с Тимошенко и пойдет с ней на выборы. Другого варианта у него не видно.

С Коломойским Аваков договариваться не будет, так как шансы Коломойского раскрутить Дубинского на самом деле не велики.





Пинчук, Сорок, Фиала и Ко, судорожно ищут нового "барабанщика" вместо Вакарчука, который в новый парламент уже не пройдет.

Если не найдут - будут договариваться с Порошенко

Медведчук начинает раскручивать "новые лица", так как Рабинович, Бойко, Левочкин - уже вызывают идиосинкразию даже у его ядерного электората. Кастинг проходят Лукаш, Портнов, Королевская , Шарий, Пальчевский, Спивак и др.

Все готовятся..



Каденция Зеленского будет яркой, но.. не долгой, как и всех нуворишей, которые совершенно случайно оказались на вершине власти и не обладают для этой власти необходимым опытом, командой и политическими связями, а самое главное, идеями, видением, стратегией и вытекающей из только этого политической харизмой.

Как пророчески сказал нынешний посол в Украине Тейлор на слушаниях по импичменту Трампу "неспособность Зеленского разорвать отношения с Коломойским приведет его к падению". Так и будет.