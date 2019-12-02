Михаил Подоляк

И как квинтэссенция «крутизны» - отвратительная «тарифная» постановка. Отвратительная по форме, содержанию и с обязательными репутационными потерями. Отодрали себя похуже легендарной унтер/офицерской вдовы. Сразу поставили на себе жирнейший pr-крест.

Почему пока все выглядит плохо? Даже хуже, чем можно было ожидать от неофитов? По разным причинам...

... Антураж. Группа невразумительных ноунеймов с общим отрицательным имиджем (каждый уже попал в скандалы) рассказывают президенту прописные истины в стиле лузгающих семечки завсегдатаев подворотни). Тот же сленг, такое же поведение и тот же итоговый результат...

Потом Некто без фамилии (для избирателя) и с рейтингом «околонуля», но с понтами премьер-министра, щербато «тыкая» президенту, фамильярно так заявляет на камеру - «ну ты че, лох что-ли? Не всосал грандиозной идеи?

Сейчас тарифы понизим сразу и рейтинги обратно прыгнут до иисусовых высот»...

Гончарук, между делом, часто унизил президент. Во всех смыслах.

По-пацански, понятийно, юридически, интеллектуально... И зачем? И кто такой этот Гончарук вообще?..



... Шире. Если это был расчёт на дремучих бабушек, которые замлеют от умиления в своих нищих квартирах, то мимо. Эту традиционную «показушную» стилистку до идеала довели два хорошо упитанных персонажа вчерашних дней - Порошенко и Гройсман.

Один из которых периодически с помпой встречал арбузные баржи, а второй безумствовал в мятых штанах на открытии общественных отхожих в спальных районах. На выборах «бабушки» и прочие избиратели очень достойно оценили таланты этих перерезальщиков ленточек...



... Это и есть та самая простота, которая хуже воровства. Потому что, а что именно хотели показать?

Что президент глуповат и не разбирается в каких-то элементарных вещах?

Что он действительно верит в административное всесилие и в способность волшебной палочки молниеносно решать системные проблемы?

Что страна состоит из отпетых идиотов, готовых жрать тупейшее pr-варево?

Или что группа каких-то «отрицательных» (в репутационных смыслах) чертей, которых набрали буквально на улице, вполне может унижать ВА вдоль и поперёк и при этом туповато ржать? Круто. Все проблемы решили сразу...



... Насколько я понимаю, ребята из ближнего круга убедили президента в том, что это идеальный формат управления государством.

Через создание подобных ТВ-картинок, на которых они командой якобы решают сложные социальные задачи). Да уж. Талантливые ребята).

Уже бесспорно, что это убивает репутацию президента как человека солидного и серьезного...

На первые же роли выходят шоураннеры, которые не имеют никаких управленческих навыков, но идеально куролесят...

Адекватные социальные группы, на которые можно было бы опереться, просто крутят пальцем у виска и отходят от президента.

Рядом остаются только фрики и приспособленцы...

Улучшений не будет, потому что улучшения начинаются только тогда, когда ты реально понимаешь природу явлений...