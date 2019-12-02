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|Зеленский лично написал пост про "сладенькое" для Тимошенко
|02.12.2019 09:28
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Юлия Мендель, тень и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского приоткрыла тайну, как появился на свет знаменитый пост гаранта в соцсети, который действительно рассорил Зеленского и Юлию Тимошенко.
Юлия Мендель заявила, что этот пост о завшенных требованиях лидера Батькивщины самолично написал сам Владимир Зеленский. Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу Vласть vs Vлащенко.
Напомним, что Владимир Зеленский в cвоем Telegram-канале подверг ироничной критике главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
Юлия Тимошенко отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительного того, что нардеп предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте. Соответствующий комментарий нардеп разместила на своей странице в