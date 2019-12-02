Пусть меняют: из Москвы сообщили, что законодательство Украины не девственное
02.12.2019 13:10
В Москве прокомментировали заявление Зеленского по Донбассу.
«Зеленский назвал три цели, которые хочет достичь на встрече нормандской четверки
- Обмен пленными.
- Перемирие на Донбассе.
- «полный вывод с территории Донбасса всех незаконных воинских частей».
Президент подчеркнул, что это необходимо для проведения местных выборов на Донбассе, которые могут быть только после того, как Украина восстановит контроль над границей.
Также глава государства допустил возможность переговоров о новом контракте на транспортировку российского газа по территории Украины» — сообщает телеграм-канал Ivko.live.
Близкий к Кремлю российский политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал заявление Зеленского следующим образом:
«По поводу позиции Зеленского
Зеленский либо плохо понимает суть Минских соглашений, либо пытается увильнуть от них.
Минские соглашения — это не условия для проведения выборов, а условия для восстановления контроля Украины за границей.
Закон об особом статусе согласованный с Донбассом, максимально широкая амнистия, выборы и т. д. — условия для начала процесса передачи Украине контроля за границей. Никак не наоборот.
Другие варианты даже не рассматриваются.
Вопрос не должен ставиться в плоскости выгодно-невыгодно что-то Украине. Вопрос элементарного выполнения Киевом обязательств.
Если украинское законодательство не позволяет выполнить какие-то пункты Минских соглашений — следует менять украинское законодательство. Оно и так уже часто менялось. Не девственное.
Зеленскому нужно решить, для него плохие законы важнее Украины или Украина важнее плохих законов.
Украина проявила себя как ненадежный партнер. Поэтому в отношении нее должна действовать презумпция виновности — любые попытки пересмотра последовательности Минских соглашений — уловки для их невыполнения» — заявил Чеснаков.