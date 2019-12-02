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|Зеленский на беговой дорожке заявил, что встреча с Путиным - уже победа
|02.12.2019 17:30
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам в формате блога рассказал о предстоящей нормандской встрече и сказал о том, что разговор с президентом РФ Владимиром Путиным неизбежен для страны.
Блог президент Украины записывал, пока ходил на беговой дорожке. Он рассказал о том, как проходит подготовка к саммиту глав четырех государств.
Президент заявил о том, что это - большая возможность начать разговор, потому что именно он может привести к возвращению людей в семьи.
Глава государства заверил, что сейчас правительство работает над этими вопросами. Также он опроверг слухи и подозрения о том, что на нормандском саммите Украина может сдать все позиции и полностью пойти на условия Путина.
Он сравнил решение вопроса Донбасса без диалога с Путиным с тем, как Зеленский идет по беговой дорожке в видео.