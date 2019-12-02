Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам в формате блога рассказал о предстоящей нормандской встрече и сказал о том, что разговор с президентом РФ Владимиром Путиным неизбежен для страны.

Блог президент Украины записывал, пока ходил на беговой дорожке. Он рассказал о том, как проходит подготовка к саммиту глав четырех государств.

"С этой недели мы начинаем действительно подготовку к встрече четырех лидеров, к встрече в формате "Нормандской четверки". Эта встреча - это уже победа для нас, потому что это и есть возможность встретиться четырем лидерам. Возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии, но на самом деле не тишины, а реальной войны на фронте, на нашем Донбассе", - сказал Зе.

Президент заявил о том, что это - большая возможность начать разговор, потому что именно он может привести к возвращению людей в семьи.

"Я уверен, что они хотят их увидеть, они устали. Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. А также в этом диалоге очень важно поднять... не просто поднять тему, а решить проблему возвращения наших территорий. В какие сроки, и как в этом жить дальше, как мы можем вернуть территории и быть одной страной", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заверил, что сейчас правительство работает над этими вопросами. Также он опроверг слухи и подозрения о том, что на нормандском саммите Украина может сдать все позиции и полностью пойти на условия Путина.

"Никакой зрады не было и не может быть. Но я буду более уверенно и прочно вести себя на этой встрече, если буду знать, что страна мне доверяет и что за мой спиной целый наш независимый народ... Не верьте никому, войной никто никуда не может пойти, не хочет пойти, и терять еще сотни тысяч людей - мы не можем себе этого позволить. Поэтому только дипломатия", - сказал президент Украины.

Он сравнил решение вопроса Донбасса без диалога с Путиным с тем, как Зеленский идет по беговой дорожке в видео.

"То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. То есть мы просто не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все это закончилось, и мы снова были большой страной - Украиной" - резюмировал президент.

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