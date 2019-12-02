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|В Киеве опять перестрелка, на этот раз виновники могут оказаться не АТОшниками
|02.12.2019 18:25
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По предварительной информации, несколько иностранцев в ресторане "Баку" устроили между собой стрельбу из травматического оружия. Есть пострадавшие. Очевидцы сообщают, что стрелки скрылись на Mitsubishi серого цвета. В столице ввели оперативный план "Сирена".
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отмечают в полиции, между несколькими лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке.
Также издание "Информатор"