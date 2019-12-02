По предварительной информации, несколько иностранцев в ресторане "Баку" устроили между собой стрельбу из травматического оружия. Есть пострадавшие. Очевидцы сообщают, что стрелки скрылись на Mitsubishi серого цвета. В столице ввели оперативный план "Сирена".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в ресторане, в результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему на месте оказывают медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Как отмечают в полиции, между несколькими лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сказал начальник Голосеевского управления полиции.

Также издание "Информатор" сообщает , что правонарушители скрылись на автомобилях Mazda 6 серого цвета и Kia Ceed черного цвета.

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