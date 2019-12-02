Правоохранительные органы намерены просить суд арестовать 2-х подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в центре Киева, три версии которого рассматривает полиция.

Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Будем инициировать меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал он.

По его словам, оперативники нашли оружие, которое использовалось в ходе убийства.

"Будет проведен следственный опыт с исполнителями преступления", - отметил он.

Согласно данным источников издания СТРАНА в полиции, киллеры были 1999 и 2000 года рождения.

Также, сообщается, что выстрел был произведен примерно из номера хостела № 310, расположенного на ул. Тарасовская, 4. Установлено, что указанный номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года.

По этому адресу расположен столичный хостел Fire Inn.

Также в объективы камер наблюдения попал мужчина, который покидал хостел через минуту после выстрела. Издание опубликовало фото потенциального убийцы.

Источники также называют имена исполнителей покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын.

Это Андрей Лаврега с позывным "Тихий" и его коллега по фамилии Семенов.

По обновленной информации оба служили в 8-м отдельном батальоне "Аратта", что подтвердил командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт.

Найдено также оружие, из которого стрелял снайпер. Это карабин калибра 7.62 - стандартный калибр для снайперской винтовки.

При этом Гергерт заявил, что Лаврега был бойцом батальона вплоть до 1 июня текущего года и награжден государственной наградой из рук президента Порошенко.

После задержания киллеров, СМИ сообщили, что они - выходцы из "Правого сектора", где служили под начало комбата "Червня".

Полиция на брифинге отказалась комментировать этот факт - но и не опровергла его. Впрочем, информацию еще раньше подтвердил сам "Червень" - 41-летний Андрей Гергерт, замкомандира "Украинской добровольческой армии", ранее входившей в ДУК "Правый сектор" и подчинявшейся Дмитрию Ярошу.

"И Лаврега, и Семенов были у меня. Андрей Лаврега с позывным Тихий был бойцом батальона с 1 июня текущего года. Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам способный. Разумный. Он был награжден государственной наградой президентом Порошенко", - заявил "Червень".

По его словам, Семенов, уроженец Одесской области, был другом Лавреги. "Но лично я его не помню", – заметил он.

Он добавил, что отсутствие статуса у добровольцев, которые возвращаются с войны, отсутствие мер по их социализации может толкать этих людей на преступления.

"И это только начало", – добавил "Червень".

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