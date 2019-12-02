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А теперь, со всей этой х&ей, попытаемся взлететь: на заседание фракции "Слуга народа" принесли золотой унитаз
02.12.2019 19:20

В Киеве в КВЦ "Парковый", где должно состояться заседание фракции "Слуга народа", проходит акция протеста, один из участников которой принес с собой золотой унитаз, символизирующий коррупцию. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

А теперь, со всей этой х&ей, попытаемся взлететь: на заседание фракции "Слуга народа" принесли золотой унитаз

Мужчина с золотым унитазом требует отставки мэра Киева Виталия Кличко. При этом участник митинга хорошо говорит на английском языке и даже читает на нем стихи. 

Также митингуют ФОПы, которые требуют отменить закон о обязательных кассовых аппаратах для бизнеса.

 

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