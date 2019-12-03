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|Списки Небесной сотни были сфальсифицированы по "политическим мотивам" Лукаш
|03.12.2019 07:28
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Список Небесной сотни, погибшей во время событий на Майдане в 2014 году, был сфальсифицирован по "политическим мотивам".
Об этом в программе "Время с Тиграном Мартиросяном" на телеканале НАШ рассказали экс-министр юстиции Елена Лукаш и журналист Анатолий Шарий.
Она отметила, что ее расследование началось с того, что к ней в руки попали документы дела активистки Ольги Бурой.
По ее словам, в деле Бурой отмечено, что она с детства наблюдалась в Львовской психиатрической больницы и болела рядом серьезных заболеваний. Согласно экспертизе, к смерти активистке привели не события на Майдане, а "порез пальца" с дальнейшими осложнениями. При операции нарыва девушке якобы укололи лидокаин, на который у нее была аллергия.
После этого Лукаш назвала еще ряд дел, по которым люди "несправедливо получали орден Небесной сотни".
Анатолий Шарий же в свою очередь рассказал:
Лукаш также высказала убеждение, что "дела Майдана", скорее только, никогда не будут расследованы. А после принесла соболезнования всем погибшим и пострадавшим в тот период.