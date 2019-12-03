Список Небесной сотни, погибшей во время событий на Майдане в 2014 году, был сфальсифицирован по "политическим мотивам".

Об этом в программе "Время с Тиграном Мартиросяном" на телеканале НАШ рассказали экс-министр юстиции Елена Лукаш и журналист Анатолий Шарий.

Она отметила, что ее расследование началось с того, что к ней в руки попали документы дела активистки Ольги Бурой.

"Когда мне передали материалы - я не смогла поверить в достоверность этой информации. Но потом поняла, что примерно половина списка Небесной сотни включены в него необъяснимым образом", - сказала Лукаш.

По ее словам, в деле Бурой отмечено, что она с детства наблюдалась в Львовской психиатрической больницы и болела рядом серьезных заболеваний. Согласно экспертизе, к смерти активистке привели не события на Майдане, а "порез пальца" с дальнейшими осложнениями. При операции нарыва девушке якобы укололи лидокаин, на который у нее была аллергия.

После этого Лукаш назвала еще ряд дел, по которым люди "несправедливо получали орден Небесной сотни".

Анатолий Шарий же в свою очередь рассказал:

"Когда она (Елена Лукаш - прим. ред.) дала мне эту информацию - я не поверил. Оказалось, что это правда... Когда начали копать, оказалось, что второй товарищ, награжденный Героем Украины, его убили в пьяной драке в Интернет-клубе. Это материалы дела, материалы следствия, которые были известны Генпрокуратуре... Следующий (из списка - прим. ред.) был на блокпосту за 190 км от Киева, они начали останавливать автобусы, а которые не останавливались - забрасывали горючей смесью. Водитель одной машины решил проскочил, сначала ему выбили окно, а на последнем посту выскакивает герой и он его сбивает. Это и есть герой Небесной сотни, если вы не знали".

Лукаш также высказала убеждение, что "дела Майдана", скорее только, никогда не будут расследованы. А после принесла соболезнования всем погибшим и пострадавшим в тот период.

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