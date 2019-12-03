Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Высокопоставленный чиновник в тандеме с неким Шевченко В., пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов и успел получить половину суммы. Об этом сообщает " Новое время " со ссылкой на собственный источник.

Деньги и визитка, обнаруженные при обыске, фото: nv.ua

"У Щербины и Шевченко проводят обыски. А Романа Трубу проверяют на причастность к преступлению", - заявил источник.

Как видно на фото, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является крупным деятелем в ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Игорь Щербина - экс-начальник главного следственного управления ГПУ У в 2014-2015 годах. А Труба был его замом в управлении ГПУ. По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины. Также кумом Щербины является Сергей Пашинский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира