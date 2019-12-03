 Кум Трубы пытался продать уголовное дело, но попался с пачками денег - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Кум Трубы пытался продать уголовное дело, но попался с пачками денег
03.12.2019 08:24

Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Кум Трубы пытался продать уголовное дело, но попался с пачками денег

Высокопоставленный чиновник в тандеме с неким Шевченко В., пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов и успел получить половину суммы. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на собственный источник.

Деньги и визитка, обнаруженные при обыске, фото: nv.ua

"У Щербины и Шевченко проводят обыски.

 

А Романа Трубу проверяют на причастность к преступлению", - заявил источник. 

Как видно на фото, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является крупным деятелем в ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Игорь Щербина - экс-начальник главного следственного управления ГПУ У в 2014-2015 годах.

 

А Труба был его замом в управлении ГПУ.

 

По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.

 

Также кумом Щербины является Сергей Пашинский. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->