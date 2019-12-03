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- "Крёстный отец контрабанды" Вадим Альперин поздравил всех с первым снегом на свободе
|"Крёстный отец контрабанды" Вадим Альперин поздравил всех с первым снегом на свободе
|03.12.2019 08:43
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"Крёстный отец контрабанды", как заявил президент Зеленский, Вадим Альперин поздравил всех с первым снегом.
Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО, в котором находился с 29 ноября, когда ВАКС избрал для него меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 70 млн грн.
26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский в фейсбуке сообщил, что в его доме проходят обыски.
По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".
Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский в своем фейсбуке сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Альперин.
Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.
Спустя некоторое время Андрей Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в фейсбуке, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.
27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.
29 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАС) избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.