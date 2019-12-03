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|Емельянов заявил, что не имеет отношения к убийству сына Соболева: "За этими провокациями стоят чиновники и бизнесмены из Днепра"
|03.12.2019 09:02
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Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов сообщил, что не имеет отношения к покушению на депутата Киевской облрады Вячеслава Соболева, чей автомобиль был обстрелян накануне в Киеве и чей 3-летний сын погиб во время обстрела. Об этом Емельянов сообщил в комментарии, переданном
Он отметил, что для объективности освещения ситуации, готов в любое удобное время более подробно разъяснить реальное состояние дел журналисту Владимиру Бойко, который и стал первоисточником этой информации.
Емельянов также добавил, что при необходимости готов дать пояснения следователям полиции.
По мнению судьи, неправдивую информацию может распространять третья сторона, заинтересованная в его дискредитации.