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|Рада сегодня реформирует ГБР, продаст спирт и решит, как идти в НАТО по сценарию Порошенко
|03.12.2019 09:21
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Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в законодательство в связи с ограничением депутатской неприкосновенности, дать право следователям Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, перейти без конкурса в Госбюро расследований, а также демонополизировать спиртовую отрасль.
Об этом свидетельствует
Намерены внести изменения в повестку дня второй сессии Верховной Рады.
Верховная Рада планирует досрочно прекратить полномочия народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера в связи с назначением на другие должности.
Нардепы смогут окончательно освободить от налогообложения процедуру отделения деятельности по транспортировке газа.
Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли.