 ГБР возбудило дело против СБУ за незаконную слежку за оппозиционными депутатами. Документ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

ГБР возбудило дело против СБУ за незаконную слежку за оппозиционными депутатами. Документ
03.12.2019 09:59

ГБР возбудило дело против СБУ по фактам незаконной слежки за депутатами ОПЗЖ и незаконного проведения против них других оперативных мероприятий.  Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. 

ГБР возбудило дело против СБУ за незаконную слежку за оппозиционными депутатами. Документ

"По фактам незаконной слежки за депутатами ОПЗЖ и незаконного проведения против них других оперативных мероприятий сотрудниками СБУ Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

 

Теперь уголовно-правовую оценку попыткам использования спецслужбы в политических целях дадут следователи ГБР.

 

Если, конечно, «Слуги народа» не примут сегодня закон о «перезапуске» ГБР, которым все руководство Бюро будет уволено. На веселье руководству СБУ... 

 

Публикую официальный ответ ГБР на мое обращение и выписку из ЕРДР. О результатах расследования обязательно проинформирую." - Заявил Ренат Кузьмин. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->