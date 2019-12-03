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|В посольстве ОАЭ в Киеве разместили портрет Зеленского без учёта украинской традиции
|03.12.2019 10:36
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На мероприятии, организованном посольством ОАЭ в Киеве произошел неприятный казус.
В посольстве фотографию президента поместили в черную рамку, напротив поставили корзину с цветами, а сбоку — украинский флаг.
Такая композиция вызывает неоднозначные эмоции и кое-что напоминает.
Фотографии разместил журналист Владимир Горковенко в Facebook.