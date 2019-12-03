На мероприятии, организованном посольством ОАЭ в Киеве произошел неприятный казус.

В посольстве фотографию президента поместили в черную рамку, напротив поставили корзину с цветами, а сбоку — украинский флаг.

Такая композиция вызывает неоднозначные эмоции и кое-что напоминает.

Фотографии разместил журналист Владимир Горковенко в Facebook.

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