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В посольстве ОАЭ в Киеве разместили портрет Зеленского без учёта украинской традиции
03.12.2019 10:36

На мероприятии, организованном посольством ОАЭ в Киеве произошел неприятный казус. 

В посольстве ОАЭ в Киеве разместили портрет Зеленского без учёта украинской традиции

В посольстве фотографию президента поместили в черную рамку, напротив поставили корзину с цветами, а сбоку — украинский флаг.

Такая композиция вызывает неоднозначные эмоции и кое-что напоминает.

Фотографии разместил журналист Владимир Горковенко в Facebook.

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