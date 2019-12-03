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|Дания убедилась, что «Северный поток-2» соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам. Посол
|03.12.2019 11:13
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Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил в интервью
Энергетическое агентство Дании (DEA) выдало согласие на строительство участка газопровода "Северный поток — 2" к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны.
По его словам, решению в пользу российского проекта также поспособствовало то, что оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG отправил новый требование, где речь уже шла о прокладке газопровода не через территориальные воды Дании, как было в первой заявке, а через экономическую зону страны за пределами территориальных вод.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.