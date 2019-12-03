Президент Владимир Зеленский призывает Раду принять законопроект № 2116 о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).

Зеленский попросил парламентариев поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы ГБР.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 тыс долларов. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство бюро", - заявил он.

Напомним, детективы НАБУ провели обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Высокопоставленный чиновник в тандеме с неким Шевченко В., пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов и успел получить половину суммы. Об этом сообщает " Новое время " со ссылкой на собственный источник.

Деньги и визитка, обнаруженные при обыске, фото: nv.ua

"У Щербины и Шевченко проводят обыски. А Романа Трубу проверяют на причастность к преступлению", - заявил источник.

Как видно на фото, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является крупным деятелем в ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Игорь Щербина - экс-начальник главного следственного управления ГПУ У в 2014-2015 годах. А Труба был его замом в управлении ГПУ. По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.

Также кумом Щербины является Сергей Пашинский.

"Не только Сергею Пашинскому, но теперь и его куму Игорю Щербине выдвигают подозрение. Накануне НАБУ провело обыски у бывшего сотрудника Генпрокуратуры Игоря Щербины, который попался на попытке за деньги закрыть дела в Государственном бюро расследований. Такса составила 150 тысяч долларов за дело по застройщику. При получении половины суммы Щербину взяли с поличным", - Заявил Сергей Лещенко.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ему пока ничего не известно о задержании его соратника, бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины. Об этом он написал в Telegram .

"Я не знаю, действительно есть ли уголовное производство или кто-то пытался заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги – ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт к работе со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации только Государственного бюро расследований", - написал Труба.

По словам Трубы, ГБР неудобное для чиновников и мешает им, следовательно "они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР".

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