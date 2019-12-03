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|Зеленский призвал Раду перезагрузить ГБР и уволить руководство
|03.12.2019 11:32
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Президент Владимир Зеленский призывает Раду принять законопроект № 2116 о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).
Зеленский попросил парламентариев поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы ГБР.
Напомним, детективы НАБУ провели обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Высокопоставленный чиновник в тандеме с неким Шевченко В., пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов и успел получить половину суммы. Об этом сообщает "
Деньги и визитка, обнаруженные при обыске, фото: nv.ua
Как видно на фото, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является крупным деятелем в ГБР, хотя это не соответствует действительности.
Также кумом Щербины является Сергей Пашинский.
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ему пока ничего не известно о задержании его соратника, бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины. Об этом он написал в
По словам Трубы, ГБР неудобное для чиновников и мешает им, следовательно "они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР".