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|Вятрович принес присягу народного депутата Верховной Рады
|03.12.2019 11:50
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Экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата Верховной Рады. Трансляцию пленарного заседания вел телеканал "
Напомним, экс-глава Института нацпамяти Вятрович стал народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, так как Наталья Бойко, следующая далее за Ириной Луценко по списку от "Европейской солидарности", стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука.
14 ноября Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года по списку "Европейской солидарности", Владимира Вятровича.
Вятрович заявил, что в парламенте собирается "останавливать "русский мир".