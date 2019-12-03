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Вятрович принес присягу народного депутата Верховной Рады
03.12.2019 11:50

Экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата Верховной Рады. Трансляцию пленарного заседания вел телеканал "112 Украина".

Вятрович принес присягу народного депутата Верховной Рады

Напомним, экс-глава Института нацпамяти Вятрович стал народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, так как Наталья Бойко, следующая далее за Ириной Луценко по списку от "Европейской солидарности", стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука.

14 ноября Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года по списку "Европейской солидарности", Владимира Вятровича.

Вятрович заявил, что в парламенте собирается "останавливать "русский мир".

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