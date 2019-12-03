Во время заседания фракции "Слуга народа", которое проходило вчера в киевском КВЦ "Парковый", депутаты проголосовали за исключение нардепов Антона Полякова и Анны Скороход из зала, где идет заседание. Об этом Поляков рассказал журналистам. По его словам, за их исключение из зала депутаты собрали 180 подписей, а за исключение Скороход 200 подписей. При этом депутат сообщил, что пока юридически он все еще является членом фракции. "Юридически во фракции, да. Скорее только или завтра на заседании, или послезавтра глава Верховной Рады, там есть определенная процедура, объявит (об исключении из фракции - Ред.)", - рассказал Поляков. Также он отметил, что после исключения останется внефракционным депутатом. В свою очередь депутат Анна Скороход сообщила, что ее поддерживали коллеги по фракции, однако фамилии не называет из этических убеждений. Фракция "Слуги народа" и президент Зеленский на вечернем собрании согласовали кандидатуру 29-летней Елизаветы Ясько, которая займет должность главы комитета по международным делам. Об этом сообщила депутат Василевская-Смаглюк по итогам собрания фракции. Народный депутат фракции "Слуги народа" и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила в Facebook , что баллотируется на должность председателя комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады. Ранее ее занимал попавший в секс-скандал Богдан Яременко. 29-летняя Ясько убеждена, что ее решение правильное. "Я являюсь членом этого комитета и за последние месяцы у меня состоялось множество встреч с дипломатами, экспертами, друзьями и коллегами, которые позволили мне переосмыслить роль комитета внешней политики ВРУ и вообще роль парламента в формировании внешнеэкономической политической деятельности Украины", - написала депутат. Игорь Мосийчук, экс-депутат от "Радикальной партии" в своем личном Telegram-канале выложил фотографию с двумя целующимися девушками и заявил, что одна из них 29-летняя нардеп Елизавета Ясько (прошла в парламент под №15 в списке партии "Слуга народа"), глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Теперь живите с этим, друзья!" – написал он. Отметим, что на днях Елизавета Ясько заявила о намерении возглавить Комитет по вопросам внешней политики вместо оскандалившегося Богдана Яременко. Сейчас девушка является членом этого комитета, возглавляя подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений. Этот снимок вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях, пока сама нардеп не опровергла эту информацию. "Стыдно не только за автора фейка, но и уровень политической культуры общества в котором такие дешевые атаки всегда находят своего потребителя. Я не знаю кто эти девушки, и мне обидно, что их втянули в эту позорную провокацию. Я была и остаюсь готова к информационным атакам. Как только стало известно, что я один из претендентов на должность председателя комитета - пошли атаки. Поэтому автор этого и авторы других подобных фейков должны знать - каждой новой своей провокацией вы только делаете меня сильнее", - написала она у себя на странице в социальной сети Facebook. У Елизаветы довольно большая биографическая справка, особенно в части образования. Она подавала документы для поступления в три наилучших вуза в мире и поступила во все: Оксфорд, Кембридж и Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE). В своем интервью порталу LB.ua Елизавета Ясько вспоминает, что сначала планировала получать образование в Кембридже, но передумала. "С самого начала я хотела в Кембридж. Тем более там как раз открывался именно курс по "госуправлению". Стоимость образования подобной специальности в этих университетах отличается. Если в Оксфорде это 37 тысяч фунтов, то в Кембридже – 30 тысяч, в LSE - еще меньше. Поступив в три университета, мне хотелось сделать выбор в сторону лучшей программы. И выбор пал на магистратуру государственного управления в школе государственного управления Блаватника, в Оксфорде. Такой мечты, что вот именно и только Оксфорд у меня не было. Пять-шесть лет назад у меня возникло желание покорить самые высокие вершины (я вообще стараюсь следовать философии Стива Джобса и всегда находиться в кругу лучших). Помню, когда-то Кличко сказал, что следует всегда играть с чемпионами и тогда есть шанс, что ты сам станешь чемпионом", - говорит она. Так как получение высшего образования в Оксфорде было безумно дорогим для нее, то Елизавета работала над тем, чтоб получить стипендии и гранты в различных организациях. "Я знаю украинцев, которые не поступили на мою программу. Общая сумма затрат для обучения на моей программе в Оксфордском университете - примерно 80 тысяч долларов в год (вместе с проживанием и питанием). Для получения этих денег я три года занималась фандрайзингом. Удалось получить стипендии от различных организаций: фонда Виктора Пинчука (программа World Wide Studies), Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – программа Seed Grant и стипендия "Blavatnik School of Government". Также я собрала деньги по "краудфандингу" (финансовая поддержка, основанная на добровольных взносах). Я добилась частной поддержки более 40 людей, которая и вышла из краудфандинга", - объяснила Ясько. Ясько также закончила философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко. Имеет степень магистра политологии. Во время учебы в университете ездила по программе обмена студентами в Москву. Об этом она написала у себя на "Фейсбуке", после того, как коллега по комитету назвала ее "прилежной московской ученицей". Кто именно оскорбил Елизавету - не уточняется. Но ранее об обучении Ясько в Москве рассказывал и нардеп Антон Поляков (СН). По его словам, на самом деле в ее официальной биографии нет описания этих данных. В октябре 2013 года Ясько стала студенткой МГУ им. Ломоносова: "Группа из лучших студентов философского факультета поехала в Москву. К участию в этой программе были рекомендованы магистры специальности "политология" заранее - за несколько месяцев до начала Революции достоинства", - сообщила Ясько у себя на "Фейсбуке". Она отметила, что провела в Москве с октября 2013 по июнь 2014 года не более двух месяцев (программа закончилась в июне того же года). Ясько уточнила, что невзирая на учебу в Москве, с 30 ноября 2013 года - дня избиения студентов на Майдане - она работала над созданием украинской общественной организации, которая ставила себе в задачу защитить права украинцев. Елизавета Ясько показывает удостоверение народного депутата, фото: facebook.com По словам Ясько, было чувство, что большинство россиян зазомбированные. "Последний раз я была в Москве в июне 2014 и уже в то время я работала почти три месяца в украинском Кризисном Медиа центре, деятельность которого была направлена на борьбу с российской пропагандой", - отметила чиновница. К этому посту Ясько прикрепила скрин с видео, как играла на фортепиано во время событий на Майдане. Елизавета Ясько основала проект, который занимался развитием культурной дипломатии, креативной экономики и образования под названием "Yellow Blue Strategy". Также есть информация о том, что она в 2017 году устроилась на работу в Министерство по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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