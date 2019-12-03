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|Рада реформировала ГБР: уволила Трубу, а "дела Майдана" и дальше будет мусолить Горбатюк и компания
|03.12.2019 12:26
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Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования.
Рада проголосовала за поправку, по которой прокуроры из команды Горбатюка по делам Майдана без конкурса переводятся в ГБР, где будут и дальше заниматься этими же делами Майдана.
Законом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.
Перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана
Суть закона
Законом определяется правовой статус Государственного бюро расследований: ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.
Кроме того, уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия; нормируются основания привлечения работников бюро к дисциплинарной ответственности.
Назначение директора Госбюро расследований
Директор Государственного бюро расследований, первый заместитель и заместители директора ГБР назначаются сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же должность или иную из указанных более двух сроков подряд.
Директор ГБР увольняется с должности президентом Украины при наличии оснований, определенных отдельно в этом законе.