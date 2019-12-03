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|Венгрия попросила помощи у России в защите прав национальных меньшинств в Украине
|03.12.2019 13:42
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Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме России с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, передает "
Председатель Госдумы РФ призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.
30 октября сообщалось, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, потребовав выполнить обязательства в отношении меньшинств в соответствии с международным правом.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя слова Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, заявил, что в Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский. Запись заседания согласительного совета Рады опубликована на официальном канале парламента в ютьюбе.
По его словам, Верховная рада будет прилагать максимум усилий для того, чтобы консолидировать украинское общество "вокруг тех, кто нас будет объединять".