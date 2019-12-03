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|Возвращайся и оставайся: Зеленский задумал раздавать кредиты иностранцам под 5%
|03.12.2019 17:07
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, чтобы стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну. Об этом он заявил в своем новом видеообращении.
По его словам, в Украине запускают государственную программу "Возвращайся и оставайся".
Он добавил, что ставка в размере 9% предлагается тем, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить свое дело. Зеленский добавил, что позже появятся детальные условия и информация о том, как это будет работать.