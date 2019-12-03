Александр Зубченко

Аккурат к рассмотрению в Раде новой редакции закона о Государственном бюро расследований активизировался первый авторский «Телеграм-канал» «Трубу прорвало», который прикидывается анонимным. Но все знают, что он финансируется Петром Порошенко. Вообще не надо напрягаться для установления «анонимного собственника». «Трубу прорвало» – единственный «Телеграм-канал» на мове, специализирующийся на сливах. На иконке «медиа Петра» красуется унитаз, заляпанный свежим дерьмом.

Когда телефон пиликает, сигнализируя об очередном «выбросе», появляется дерьмо, которое тут же ассоциируется с бывшим гарантом нации. И еще прикол: на канале висит объява, что его «започаткувала» группа «настоящих патриотов Украины».

Скорее только, там еще был и список патриотов. Парубий, Порошенко, Геращенко, Гончарук. Однако в последний момент сисадмину удалось убедить Порошенко, что надо сохранять «анонимность».

Поскольку нелегкая задача информационного ассенизатора вынуждает меня читать медиа-экскременты «пятого президента», то могу поделиться своими выводами. Чтобы вы не мучились с появлением фотки с обосранным унитазом в своем телефоне.

Хорошо еще, что жопу не поставил на заставку. А ведь, вне всякого сомнения, мог.





Первое: глава офиса Богдан и директор ГБР Труба действительно много делают для того, чтобы посадить Порошенко.

Во всяком случае подборка аудиоматериалов убеждает именно в этом. Ну хотя кто-то пытается упаковать «пятого президента».

Да, многое у них не получается, ведутся дискуссии по поводу того, как лучше «вставить», поскольку «Атлант расправил плечи».

Второе: тупость, возведенная в абсолют, позволяет четко выявить интересы «пятого президента» в сфере обливания дерьмом. Это собственно Роман Труба, Игорь Коломойский и Арсен Аваков.

Как неожиданно! Если кто не понял, это сарказм.





Третье: болею за команду ГБР, которая реально доводит «Черчилля» до состояние стресса и заставляет суетиться. К сожалению, увольнение Романа Трубы с должности директора ГБР – это уже вопрос считанных недель.

Рада в традиционном для «зелени» турборежиме приняла новую редакцию закона о Бюро по инициативе, подчеркну, президента Зеленского. Тут вообще получился очень интересный расклад.

По ГБР работает НАБУ, которое, как мы все прекрасно знаем, и шагу ни ступит без консультаций с посольством США в Киеве.

И аккурат перед принятием новой редакции закона про Госбюро Нацбюро «зашкварило» правую руку Трубы Щербину на взятке в размере 150 тысяч долларов. Совпадение? Нет.

Сразу же Зеленский в своем «Фейсбуке» заявил о необходимости безотлагательно перезагрузить руководство Бюро, поскольку «добрые намерения не оправдались».





«Перезагрузка» действительно началась. В соответствии с новой редакцией закона о Бюро, вводятся две основные «новации».

Во-первых, директора назначает президент по представлению конкурсной комиссии. Я так понимаю, так завуалированно обозначается сборище «соросят» и прочих грантососов.

Во-вторых, предусматривается возможность перевода в ГБР без конкурса следователей прокуратуры и прокуроров, которые шесть лет подряд делали вид, что занимаются «делами майдана». Полномочия Трубы с момента подписания закона президентом приостанавливаются.





Что мы с вами получаем в итоге? Фактически уволен человек, который реально занимался вопросом посадки «пятого президента». Генеральная прокуратура демонстративно устранилась от этого вопроса.

Вроде бы Рябошапка подал представление на снятие неприкосновенности с Порошенко, однако до регламентного комитета парламента оно так и не дошло.

Перевод в ГБР «департамента ГПУ имени Горбатюка» автоматически превращает Бюро в инструмент «восстановления достоинства нации».

Ну это все равно, что включить в структуру Госбюро Институт национальной памяти Вятровича.

Кстати, если кто не помнит, Вятрович был заместителем председателя СБУ «по вопросам голодомора и геноцида». И Служба расследовала преступления Сталина, Бухарина и Троцкого. Даже, по-моему, приговор вынесли. Не помню какой.





Перспективы продолжения уголовного преследования Порошенко становятся очень туманными.

Да будем честными: если, к примеру, ГБР возглавит такой персонаж, как Трепак (фамилия такая, а не кличка), то перед «пятым президентом» еще и извинятся за беспокойство. И это все происходит по инициативе (подчеркну) Зеленского, который пафосно заявлял на стадионе Петру Алексеевичу: «Я – ваш приговор». Фигня это все в свете нынешних реалий.

Теперь Порошенко чуть ли партнер Зеленского.

Его консультант по вопросам вступления в НАТО и ЕС, а также достижения «мира на Донбассе». Вот такой, с…ка, интересный поворот. Мы же думали, что Зеленский похож на Голобородько, а он ну просто вылитый Петр Алексеевич. Настоящее переселение душ. Хотя о чем это я… Какая душа…





После публичного «братания» лже-Голобородько и лже-Черчилля рейтинг «зелени» обвалится еще на двадцать пунктов.

Понятное дело, что никому от этого ни холодно, ни жарко.

Хотя, скорее, холодно.

Зато следующей зимой тарифы снизятся.

И есть лохи, которые этому верят.

«Засранный унитаз», как медиа-символ Петра Алексеевича, побеждает.