 Нет капитуляции: "Голос", "ПЕС" и "Батькивщина" спелись в ультиматуме Зеленскому. Документ. Видео - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Нет капитуляции: "Голос", "ПЕС" и "Батькивщина" спелись в ультиматуме Зеленскому. Документ. Видео
03.12.2019 18:04

Во вторник, 3 декабря, фракции Евросолидарности, Голоса и Батькивщины в Верховной Раде выставили ультиматум Зеленскому накануне встречи в Нормандском формате. Соответствующее видео опубликовал в Facebook экс-президент Украины Петр Порошенко.

Нет капитуляции: "Голос", "ПЕС" и "Батькивщина" спелись в ультиматуме Зеленскому. Документ. Видео

Представители фракций зачитали с трибуны парламента следующие требования: 

  1. Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации
  2. Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса
  3. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей
  4. Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма 
  5. Никаких остановок международных судебных процессов против России

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->