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|Нет капитуляции: "Голос", "ПЕС" и "Батькивщина" спелись в ультиматуме Зеленскому. Документ. Видео
|03.12.2019 18:04
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Во вторник, 3 декабря, фракции Евросолидарности, Голоса и Батькивщины в Верховной Раде выставили ультиматум Зеленскому накануне встречи в Нормандском формате. Соответствующее видео опубликовал в Facebook экс-президент Украины Петр Порошенко.
Представители фракций зачитали с трибуны парламента следующие требования: