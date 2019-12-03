Во вторник, 3 декабря, фракции Евросолидарности, Голоса и Батькивщины в Верховной Раде выставили ультиматум Зеленскому накануне встречи в Нормандском формате. Соответствующее видео опубликовал в Facebook экс-президент Украины Петр Порошенко. Представители фракций зачитали с трибуны парламента следующие требования: Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма Никаких остановок международных судебных процессов против России Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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