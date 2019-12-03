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|Рада отменила монополию Украины на спирт
|03.12.2019 20:16
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №
Законопроект дает возможность частным компаниям производить спирт при условии получения лицензии.
Импорт разрешен при наличии лицензии на право оптовой торговли. Спирт для медицинских и ветеринарных целей смогут продавать оптом организации зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Со своей стороны, правительство установит порядок ведения такого реестра.
Производители спирта смогут продавать этот товар отечественным потребителям при наличии лицензии на оптовую торговлю.
Документ запрещает хранение и транспортировку биоэтанола без его денатурации от 1-10 процентов бензина, а в случае использования биоэтанола на изготовление этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) – без денатурации ЭТБЭ, содержание которого соответствует требованиям нормативных документов. Требования к денатурации биоэтанола, который экспортируется, будут определяться условиями принятых внешнеэкономических договоров.
С 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и предоставление разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового.
Компании, которые приобрели имущество "Укрспирта" или заключили договоры насчет такого имущества, должны взять на себя обязанность до 1 июля 2021 года сохранить вид деятельности по крайней мере на 70% единиц, задействованных в производстве состоянию на начало 2020 года.
Закон вступит в силу со следующего дня после опубликования и начнет действовать 1 июля 2020 года.