США ладят с Россией, но НАТО надо быть готовой отразить угрозу не только со стороны РФ, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что мы ладим с Россией… Но, конечно, мы должны быть готовы независимо от того, Россия это или кто-то еще", - сказал он журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом Трамп заверил, что у него и Макрона одинаковые взгляды на это.

США будут взаимодействовать с Россией только по тем вопросам, которые отвечают интересам страны, заявил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

"Для продвижения американских интересов мы принципиально не стремимся к конфронтационным отношениям с Россией. Мы остаемся открытыми для сотрудничества с Москвой, когда оно соответствует нашим интересам и интересам наших союзников", - сообщил дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.

Хейл подчеркнул, что "госдепартамент поддерживает двухстороннее взаимодействие с Россией там, где это в наших интересах".

"Мы поддерживаем каналы взаимодействия с Россией по Сирии, Афганистану, Украине, Северной Корее, контролю над вооружениями, контртерроризму и другим двусторонним вопросам", - добавил он.

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