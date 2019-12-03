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|Я думаю, что мы ладим с Россией. Трамп
|03.12.2019 20:35
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США ладят с Россией, но НАТО надо быть готовой отразить угрозу не только со стороны РФ, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
При этом Трамп заверил, что у него и Макрона одинаковые взгляды на это.
США будут взаимодействовать с Россией только по тем вопросам, которые отвечают интересам страны, заявил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.
Хейл подчеркнул, что "госдепартамент поддерживает двухстороннее взаимодействие с Россией там, где это в наших интересах".