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- В Германии задержали Онищенко по требованию НАБУ
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|Онищенко мог сознательно сдаться немецким властям. Источник
|03.12.2019 20:54
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Онищенко мог сознательно сдаться немецким властям — рассказал наш источник.
Задержание украинского бизнесмена Александра Онищенко могло состояться по его же инициативе. Об этом
Множество СМИ распространили информацию о том, что Александра Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Якобы его задержали по запросу НАБУ и САП. Немецкий суд должен будет решить, экстрадировать Онищенко в Украину. Об этом в запросе просили украинские правоохранители.
Наш источник рассказал, что Александр Онищенко в конце ноября планировал на некоторое время покинуть информационное пространство. С 28 ноября он перестал выходить на связь.
Онищенко задержали 29 ноября, но известно об этом стало лишь 3 декабря.
Видимо, Онищенко надеялся, что информация о его задержании не попадет в СМИ.