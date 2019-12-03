Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом вновь высказался за хитрый разговор с Россией для обеспечения стабильности в Европе.

Вместе с тем Макрон отметил, что у него нет никакой наивности в отношении России.

"Но я считаю, что если мы хотим, с одной стороны, стабильности в Европе, с другой стороны, уменьшения конфликтов, необходимо инициировать хитрый разговор с Россией. Надо это делать без наивности", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом. Трансляция велась на странице в Facebook Елисейского дворца.

Ранее Макрон не раз говорил о необходимости вести разговор с РФ для построения новой архитектуры европейской безопасности.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.

"Идут дискуссии о попытках расширить его", — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам сената США.

По его словам, изначально США не входят в этот формат, однако страна тесно взаимодействует с Францией и Германией, которые входят в нормандскую группу.

Хейл не пояснил, идет ли речь о расширении формата за счет США, но отметил, что будет предоставлять обновленную информацию по этому вопросу сенаторам.

Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции - должен пройти 9 декабря в Париже.

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