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|В Германии задержали Онищенко по требованию НАБУ
|03.12.2019 21:49
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В немецком городе Аахен задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Об этом сообщают источники
Ранее Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», заявил, что намерен вернуться в Киев 13 декабря.
Далее немецкий суд должен вынести решение о его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем просили в НАБУ. Кроме этого Онищенко должны избрать меру пресечения на время рассмотрения вопроса об экстрадиции.
14 ноября директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.