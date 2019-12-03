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|Главный "слуга" Арахамия заявил, что он знает, когда спит генпрокурор Рябошапка
|03.12.2019 22:27
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что купил пранкеру Джокеру бутылку виски и вурчит ее лично после Нового года. Об этом он заявил на видео, размещенном на Youtube-канале "Страны".
Он пообещал, что если встреча состоится, то он расскажет, кто скрывается под именем "Джокер". Арахамия также отметил, что ведет переписку с Джокером о "политике, парламенте", но "не советуется".
При этом он не допускает, что "Джокером" является генпрокурор Руслан Рябошапка.
Напомним, н
ардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что пранкер Джокер - это проект генерального прокурора Рябошапки, а также руководства фракции Слуги народа Давида Арахами, которые его используют для атак на депутатов фракции.
Кроме того, Дубинский не исключил, что Рябошапка - это и есть сам Джокер.