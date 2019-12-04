Прошлая власть времен экс-президента Петра Порошенко и действующая команда его преемника Владимира Зеленского являются абсолютно зеркальными по своей сути и наполнению. Такое мнение выразила прежний министр юстиции Елена Лукаш в эфире программы "Шоу Шелеста" на телеканале NEWSONE.

По мнению Лукаш, посадок, которые обещал Зеленский, не будет. Потому что украинская власть после выборов не изменилась.

"Весны не будет. Прошлая и нынешняя власти – абсолютно зеркальны, это близнецы-братья. То, что сделали украинцы, голосуя на президентских и парламентских выборах, это сбили несколько табличек в кабинетах. Но суть, форма, система, подходы и общее болотце, из которого они все произросли, осталось абсолютно тем же самым", - отметила экс-министр юстиции.

Украина является уникальной страной, в которой не работает ни одна институциональная история, которую ей пытаются навязать извне. Об этом также заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Коллективный запад очень долго мечтал управлять украинским руководством для влияния. Это было невозможно при таких, как Кучма. Все было долго и сложно, они растили своих "соросят", иностранных агентов засовывали, но институционально управлять не могли. Им все время попадался строптивый президент или премьер-министр. Тогда они решили создать в Украине институции, через которые можно управлять именно властью. Зашли издалека: а давайте Украина присоединится к Международному уголовному суду, который определяет руководство высшего состава военноначальников государства. Но украинцы хитрые, они сказали: "Мы конечно да, но нет". В Конституцию мы это записали, но не ратифицировали. Они поняли, что издалека управлять Украиной не получится, надо создать внутри. Тогда они и придумали НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд. Все уже обрадовались и были готовы прижать Украину, но не тут то было. Институции мы создали, вот здания, вот закон, давайте транши. А кадровый состав мы им предоставили такой себе – Сытника (глава НАБУ Артем Сытник – ред.). И прошлое руководство подобрало кадры, которые в принципе не планировали ни с чем бороться, кроме сна и голода. Короче, мы такие уникальные, что ни одна институциональная история, которую нам пытаются навязать внешние управители у нас не работает." - Заявила Лукаш.

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