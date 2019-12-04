Сводка Новостей
- Зеркаль рассказала, как помощник Зеленского рекомендовал ей "прекратить медиаактивность"
- Не нравится - свободен: «слуги» получили этический кодекс с правилами работы в Раде
- "Слуга" Пидласа заявила, что украинская земля - это не национальное богатство и должна быть продана
- Прошлая и нынешняя власти – абсолютно зеркальны, это близнецы-братья. Лукаш
- Главный "слуга" Арахамия заявил, что он знает, когда спит генпрокурор Рябошапка
|Прошлая и нынешняя власти – абсолютно зеркальны, это близнецы-братья. Лукаш
|04.12.2019 07:48
|
Прошлая власть времен экс-президента Петра Порошенко и действующая команда его преемника Владимира Зеленского являются абсолютно зеркальными по своей сути и наполнению. Такое мнение выразила прежний министр юстиции Елена Лукаш в эфире программы "Шоу Шелеста" на телеканале NEWSONE.
По мнению Лукаш, посадок, которые обещал Зеленский, не будет. Потому что украинская власть после выборов не изменилась.
Украина является уникальной страной, в которой не работает ни одна институциональная история, которую ей пытаются навязать извне. Об этом также заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш.