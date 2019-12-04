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|Не нравится - свободен: «слуги» получили этический кодекс с правилами работы в Раде
|04.12.2019 08:26
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Депутаты от фракции «Слуга народа» получили проект этического кодекса, который определяет нормы поведения народных избранников. Об этом 3 декабря сообщает theБабель
Документ носит название «Кодекс этики народного депутата Украины — члена депутатской фракции политической партии "Слуга народа"». Его составил нардеп Александр Дубинский.
Свод правил морального поведения депутата
По словам лидера фракции Давида Арахамии, проект кодекса был разослан депутатам для внесения предложений. После этого часть утвердит окончательную редакцию правил поведения.